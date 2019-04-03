Согласительная комиссия Госдумы и Совфеда приняла в среду решение установить 1 октября в качестве даты вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых квартирах, информирует ТАСС.
Проект постановления могут рассмотреть на пленарном заседании 4 апреля. Парламентарии провели консультации с туристическими регионами, которые поддерживают сам закон о хостелах.
Законодательной новеллой вносится поправка в Жилищный кодекс, которая гласит от том, что квартира в жилом доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.
Из этого следует, что для размещения мини-гостиниц или хостелов нужно будет перевести жилое помещение в нежилое. Соответственно, такое требование влечет запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах.
Отмечается, что проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что эти мини-гостиницы размещаются в обычных квартирах многоквартирных домов практически на всех этажах. Парламентарии неоднократно заявляли, что к ним поступает огромное количество жалоб от жильцов домов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев мини-отелей.
Фото: kommersant.ru
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