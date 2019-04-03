Цена квадратного метра на вторичном рынке в российских регионах выросла на 8,8% за год (с марта 2018-го по март 2019-го), информирует РИА Новости. Сильнее всего цены на "вторичку" с марта 2018 года выросли в Казани.
Как отмечают эксперты, средний чек квадратного метра увеличился за указанный период в среднем с 59,4 тыс. руб. до 64,6 тыс. руб. По оценкам аналитиков, с марта 2018-го по март текущего года средние цены росли неравномерно.
Наименьший их рост был отмечен в июне прошлого года (0,1% относительно прошлого месяца). Максимальный — в ноябре (2,8% относительно предыдущего месяца).
Рост годовых цен наблюдался во всех городах, кроме Нижнего Тагила. Там где цена квадратного метра снизилась на уровне статистической погрешности — на 0,1%. Больше всего цена 1 кв. м вторичных квартир выросла в Казани — на 17,2%. Далее следуют Сочи — 14,9%. В тройке лидеров оказался Санкт-Петербург (+13,7%).
Наименьший рост цен среди российских городов наблюдался в Челябинске, Владикавказе и Калуге (1,1%, 1,1 и 1,2%).
Фото: moneytimes. ru
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