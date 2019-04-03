Средняя семья будет платить за вывоз мусора 3,6 тыс. руб. в год

В среднем российская семья из трех человек будет платить за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) 3,6 тыс. руб. в год, информирует РБК. Больше всех придется заплатить жителям Подмосковья, Ленобласти и Камчатки.

Сообщается, что уже в феврале россияне получили первые платежки, в которых стоимость вывоза мусора рассчитана по новым тарифам. Семейные бюджеты ТКО будут различаться в 68 раз в зависимости от региона.

Дороже всего вывоз мусора обойдется семьям из Московской области. В этом регионе с самой большой нормой накопления ТКО и расценками региональных операторов сумма в пересчете на семью из трех человек составит 9,1 тыс. руб. в год.

Немного меньше придется на жителей Ленинградской области — 8,5 тыс. руб. в год на семью.

Довольно дорого обойдется мусор и семьям в Камчатском крае — 7,9 тыс. руб. в год. Жителям Амурской области повезло больше. Им придется заплатить всего 135 руб. на семью их трех человек в год.

Относительно невысоки расходы жителей на вывоз мусора в Приморском крае (682 руб.) и Республике Дагестан (1,1 тыс. руб.).

Фото: kramola.info

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