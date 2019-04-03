Доходный дом чаеторговца Василия Грязнова отреставрировали в российской столице, информирует портал правительства Москвы. Трехэтажное здание в стиле модерн было построено на Остоженке в 1901 году.
Известно, что на первом этаже располагался чайный магазин. На двух других — квартиры, которые сдавали внаем.
Фасады старинного здания украшают маски рыцарей или маскароны. Доходный дом возведен по проекту известного зодчего Льва Кекушева. Он примыкает к другому доходному дому, который принадлежал супруге архитектора.
Здания построены в одном стиле и смотрятся как единый архитектурный ансамбль. В 1920‑е годы дома объединили и разместили там больницу. Одно время там работал известный хирург Алексей Бакунин (1874-1945). В настоящее время здания занимают офисные помещения.
Подъезд дома выделен ризалитом (выступом) с плавно изогнутым карнизом. Окна полуподвала и третьего этажа имеют закругленные углы. Этот прием характерен для модерна. Помимо этого, ажурные кованые ограждения украшают балконы здания. Стены первого этажа отделаны рустом. А второго и третьего — облицованы керамической плиткой.
Фото: localway.ru
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