Бывший особняк боксера Майка Тайсона, который тот купил у своей бывшей супруги за 5 миллионов фунтов, нынешний владелец продает за $3 миллиона, сообщает портал ИА InterRight.
Трехэтажный дом с 25 спальнями в городе Фармингтон (штат Коннектикут) уйдет с молотка за беспрецедентно низкую цену. Сообщается, что сначала жилище принадлежало супругам Тайсонам. Но после развода спортсмен купил его у бывшей супруги в 2003 году.
В 2007-м Тайсон продал дом за $15 миллионов рэперу 50cent. Впоследствии певец потратил около 10 миллионов долларов на переоборудование здания. В частности, он организовал в особняке тренажерный зал, танцпол с пилонами и корты для игры в ракетбол. На содержание дома ежемесячно уходило порядка 70 тысяч долларов.
В настоящий момент артисту дом стал не нужен, и он выставил его на продажу. За изначальную сумму сделки покупателей на такой лот не нашлось, и звезде рэпа пришлось существенно снизить цену.
Отмечается, что среди прочих удобств в виде бассейнов и богато украшенных гостиниц в особняке имеется собственное домашнее казино.
Фото: grandengineer.ru
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