Сенаторы будут внимательно следить за ходом реформы жилищного строительства, включающей использование эскроу-счетов, информирует РИА Новости. Механизм строительства с использованием эскроу-счетов будет сравниваться с опытом США, Европы и Израиля.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, Совет Федерации будет внимательно следить за процессом. Нельзя допустить удорожания жилищного строительства.
В свою очередь глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что механизм строительства с использованием счетов эксроу широко используется при оформлении сделок с жильем в США, в Европе, например, в Австрии, Латвии и Чехии.
В Израиле с 1974 года существует специальный закон о гарантии инвестиций вкладчиков при продаже новостроек. Каждый строительный проект должен сопровождаться банком. Банк, в свою очередь, ведет для него отдельный счет, получает на него финансовые средства от покупателей и является гарантом их сохранности.
Как отмечают эксперты, Центробанк в настоящее время идет по тому пути, по которому идет израильский регулятор.
Фото: mosnovostroy.ru
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