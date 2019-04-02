Рынок строительства Подмосковья покинут 40 компаний - прогноз

Около 40 подмосковных девелоперов не смогут работать по новым правилам долевого строительства, информирует "РИА Недвижимость". По прогнозам, это случится из-за того, что что многие из застройщиков не подойдут под новые требования закона о долевом строительстве.

Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в настоящее время на подмосковном рынке работает 116 строительных компаний. В связи с введением новых правил, застройщики должны идти в банки. Но многие из них не подойдут под требования нового закона о дольщиках.

По прогнозам аналитиков, грядет возможное банкротство еще 200 российских застройщиков. Массовый уход девелоперов с рынка может начаться после вступления в силу поправок в закон о долевом строительстве.

Напомним, что с 1 июля 2019 года поменяется схема продажи квартир в российских жилых новостройках. Девелоперы должны перейти на проектное финансирование. Продажи станут возможны только через счета эксроу. Строительство будет вестись за счет банковских кредитов.

Фото: gazeta. ru

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