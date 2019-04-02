Нижняя палата парламента приступит к серьезному рассмотрению поправок в законодательство, которое окончательно определит правовой статус апартаментов, пишет "Коммерсант".
Как заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, поправки по апартаментам будут такими же резонансными, как и законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях.
"Давайте честно говорить, что апартаменты — это не жилье. Граждане покупают апартаменты, так как они дешевле квартир. Но дешевый сыр бывает в мышеловке", — подчеркнула Галина Хованская.
Как отмечают законодатели, зачастую строят апартаменты, так как по таким проектам минимальные требования по социальной инфраструктуре. Это позволяет реализовывать такие объекты намного дешевле обычных новостроек.
Правда, потом с проблемами сталкиваются покупатели апартаментов. Дело в том, что по таким объектам выше квартплата и налогообложение. Формально подобные объекты сейчас относятся к коммерческой недвижимости.
Фото: welcometimes.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Владельцев апартаментов будут защищать как покупателей-дольщиков
|Есть ли будущее у апартаментов
Особый статус: можно ли прописаться в апартаментах
Продажи апартаментов в Москве резко возросли
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
Почему президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты частью территории Израиля именно сейчас? Можно ли рассматривать это как "плевок в лицо" Саудовской Аравии, объявившей себя покровителем арабского сопротивления? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.