После запрета хостелов депутаты возьмутся за апартаменты - Хованская

Нижняя палата парламента приступит к серьезному рассмотрению поправок в законодательство, которое окончательно определит правовой статус апартаментов, пишет "Коммерсант".

Как заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, поправки по апартаментам будут такими же резонансными, как и законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях.

"Давайте честно говорить, что апартаменты — это не жилье. Граждане покупают апартаменты, так как они дешевле квартир. Но дешевый сыр бывает в мышеловке", — подчеркнула Галина Хованская.

Как отмечают законодатели, зачастую строят апартаменты, так как по таким проектам минимальные требования по социальной инфраструктуре. Это позволяет реализовывать такие объекты намного дешевле обычных новостроек.

Правда, потом с проблемами сталкиваются покупатели апартаментов. Дело в том, что по таким объектам выше квартплата и налогообложение. Формально подобные объекты сейчас относятся к коммерческой недвижимости.

Фото: welcometimes.ru

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