Комитет имущественных отношений (КИО) Северной столицы планирует отказаться от практики подачи исков в суд по поводу временных перепланировок, которые делают предприниматели-арендаторы в городских объектах недвижимости, информирует ТАСС.
Такая судебная практика показала свою неэффективность. По словам главы ведомства Валерия Калугина, в настоящее время в городе идет огромное количество судебных процессов.
Помимо этого, судебная практика в вопросах перепланировок не всегда складывается в пользу города. Суды нередко становятся в данном вопросе на сторону представителей бизнеса.
В итоге, по решению властей Петербурга, сама процедура узаконивания временных перепланировок, которые делают предприниматели на арендованных у города коммерческих площадях, будет значительно упрощена.
При смене арендатора эксперты будут составлять акт освидетельствования помещения. Затем осматривать капитальные конструкции и временные перегородки. Далее на основе экспертных оценок будет заключаться арендный договор.
КИО создаст к середине 2019 года в городе четыре районных агентства управления городским имуществом, которые будут на местах заключать договоры на размещение нестационарных торговых объектов.
Фото: legalneed.ru
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