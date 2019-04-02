Количество долгостроев в России увеличивается — Минстрой

Число проблемных жилых проектов в России в 2018 году выросло на 64 единицы, информирует "Интерфакс". По итогам 2018 года из перечня проблемных проектов было исключено 239 объекта, но добавлено еще 303 новых.

"Проблема обманутых дольщиков, а именно эта тема и создала условия, когда нужно переходить на проектное финансирование, эта проблема, к сожалению, остается", — заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев. Министр добавил, что новые правила строительства жилья с привлечением денег дольщиков через эксроу-счета призваны как раз решить эту проблему.

Чиновник уточнил, что исключённые из реестра 239 объекта — это порядка тысячи домов, которые субъекты, несмотря на все сложности, всё-таки ввели.

Ранее сообщалось, что проблема обманутых дольщиков коснулась около 200 тысяч российских семей в России, речь идет о 2 тысячах долгостроев.

Напомним, что с 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан, перейдут на схему долевого строительства жилья с применением счетов эскроу. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет. Девелоперы не смогут их получить до передачи квартир покупателям. Само строительство будет вестись за счет банковских кредитов.

Фото: vedomosti.ru

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