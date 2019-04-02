Элитные коттеджи Рублевки подешевели на треть﻿

Обесценивание рубля оказалось серьезным испытанием для рынка загородной элитной недвижимости с долларовым прайсом, информирует РБК. За последние пять лет самые дорогие дома престижного Рублево-Успенского шоссе уже подешевели на треть.

Как отмечают эксперты, коттеджи высшей ценовой категории Рублевки продолжают падать в цене. Это выражается, прежде всего, в скидках, которые достигают 30-50% от заявленной стоимости.

Сообщается, что Рублево-Успенское шоссе исторически считается одним из самых дорогих и престижных на рынке загородной элитной недвижимости столичного региона.

По мнению аналитиков, падение цены произошло из-за того, что курс рубля к доллару снизился более чем в два раза за пять лет. Девелоперы загородного рынка резко сократили объемы строительства. В свою очередь, покупатели изменили критерии выбора жилья в сторону более бюджетного. Или, по крайней мере, без завышения стоимости загородной недвижимости.

Максимальный бюджет покупки на рынке загородной недвижимости Рублево-Успенского направления в долларовом выражении снизился на 34%.

Вместе с тем, количество рублевских домов в ценовом диапазоне от $50 до $100 млн за пять лет не изменилось.

Фото: stroymarket.msk.ru

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