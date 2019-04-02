Обесценивание рубля оказалось серьезным испытанием для рынка загородной элитной недвижимости с долларовым прайсом, информирует РБК. За последние пять лет самые дорогие дома престижного Рублево-Успенского шоссе уже подешевели на треть.
Как отмечают эксперты, коттеджи высшей ценовой категории Рублевки продолжают падать в цене. Это выражается, прежде всего, в скидках, которые достигают 30-50% от заявленной стоимости.
Сообщается, что Рублево-Успенское шоссе исторически считается одним из самых дорогих и престижных на рынке загородной элитной недвижимости столичного региона.
По мнению аналитиков, падение цены произошло из-за того, что курс рубля к доллару снизился более чем в два раза за пять лет. Девелоперы загородного рынка резко сократили объемы строительства. В свою очередь, покупатели изменили критерии выбора жилья в сторону более бюджетного. Или, по крайней мере, без завышения стоимости загородной недвижимости.
Максимальный бюджет покупки на рынке загородной недвижимости Рублево-Успенского направления в долларовом выражении снизился на 34%.
Вместе с тем, количество рублевских домов в ценовом диапазоне от $50 до $100 млн за пять лет не изменилось.
Фото: stroymarket.msk.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Дом на Рублевке выставлен в аренду за 8 млн руб. в месяц
Стивен Сигал решил не переезжать на ПМЖ в Краснодар и остался на Рублевке
Стивен Сигал хочет переехать с Рублевки на Кубань
Рейтинг загородной аренды возглавил дом на Рублевке
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
Почему президент США Дональд Трамп признал Голанские высоты частью территории Израиля именно сейчас? Можно ли рассматривать это как "плевок в лицо" Саудовской Аравии, объявившей себя покровителем арабского сопротивления? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.