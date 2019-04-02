Самый дорогой особняк в центре Москвы можно арендовать за 16 млн руб. в месяц, говорится в исследовании компании Savills. Речь идет о здании площадью 6 тыс. кв. м. Особняк расположен в Спасоглинищевском переулке в Басманном районе столицы.
Как отмечают эксперты, в настоящее время в Москве можно арендовать 130 особняков общей площадью 150 тыс. кв. м. Больше всего таких объектов сосредоточено в Таганском районе и в Замоскворечье — 19% и 17% всего предложения соответственно.
Еще 36 особняков сдаются в аренду в Басманном районе, на Якиманке и в Хамовниках. Чуть меньше предложение в Пресненском районе и на Арбате (7% и 6%). 13 особняков (10% предложения) находятся в Мещанском и Тверском районах. Аренда дома на Остоженке обойдется в среднем в 3,6 млн руб. в месяц.
Минимальная ставка аренды особняка на Остоженке составляет 609,9 тыс. руб., а максимальная достигает 9,86 млн руб. в месяц. Отмечается, что под понятием "особняк" риелторы имеют в виду отдельно стоящее малоэтажное здание не выше пяти этажей, площадью от 200 кв. м до 5-6 тыс. кв. м с собственной территорией.
Особняки представляют собой лучшие образцы русской архитектуры конца XIX — начала XX века. Старинные задний как правило являются памятниками архитектуры.
Фото: gazeta.ru
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