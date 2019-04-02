Суд Петербурга арестовал историческое здание Малого гостиного двора

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал историческое здание Малого гостиного двора на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга, информирует ТАСС. Здание принадлежало компании "Мойка 22", которая была инициатором процедуры банкротства акционера и основателя Балтийского банка Андрея Исаева.

Сообщается, что в апреле прошлого года Исаев был признан банкротом, истцом выступила компания "Мойка 22". На время рассмотрения ходатайства управляющего в качестве обеспечительной меры суд наложил арест на деньги и имущество компании на сумму 266 млн руб.

Отмечается, что компания попросила отменить обеспечительную меру или заменить объект ареста по адресу Санкт-Петербург, канал Грибоедова, д. 26, литер А. По этому адресу располагается здание Малого гостиного двора, которое внесено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия и является памятником архитектуры федерального значения.

Малый гостиный двора построен в 1790-е годы по проекту архитектора Джакомо Кваренги. В 2010 здание было продано на аукционе компании "Мойка 22".

Фото: kanoner.com

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