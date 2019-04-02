Особняк первой трети XIX века на проспекте Мира в Москве будет отреставрирован, информирует портал правительства столицы. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Бывший жилой дом XIX-XX веков построен в стиле модерн. Его форма асимметрична и нехарактерна для усадебных особняков. У разных его частей разное количество этажей.
В процессе реконструкции на крыше воссоздадут световой фонарь над каминным залом, слуховые окна и кирпичные трубы, оставшиеся от печей. Трещины на стенах заделают. Фасады здания очистят от старой штукатурки и краски.
Внутри здания восстановят паркет, отреставрируют лепной декор, витражи, камин, а также панели в каминном зале.
Изначально это был главный двухэтажный усадебный дом с мезонином. Он принадлежал надворной советнице Марии Раевской. В советское время в особняке располагалась больница. В настоящее время особняк занимает музыкальный коллектив "Хор солистов" под руководством Михаила Турецкого.
Фото: urbanlook.ru
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