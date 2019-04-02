Запрет на хостелы отложен до 1 октября

Запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах может быть отложен до 1 октября, пишет "Коммерсант". На такую дату вступления в силу закона, который отклонил Совет федерации (СФ), согласилось парламентское большинство.

Совет Федерации и согласительная комиссия Госдумы пришли к компромиссу по закону о запрете хостелов в жилых домах. Его решено одобрить. Парламентарии рекомендовали остановиться на дате 1 октября 2019 года.

Отсрочка даст время предпринимателям подготовиться к закону и новым условиям ведения бизнеса.

Как сообщалось ранее, 13 марта Совет Федерации отклонил закон о запрете размещения хостелов в многоэтажных жилых домах. Сенаторы не согласились с тем, что закон вступит в силу до конца марта, несмотря на то, что содержание документа они поддержали.

Фракция "Единая Россия" предложила возобновить работу согласительной комиссии, которая ранее не смогла выйти на разумный компромисс. Совет Госдумы поддержал идею единороссов. Закон в новой редакции может быть принят уже 4 апреля и утвержден СФ 10 апреля.

Фото: 360tv.ru

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