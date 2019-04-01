Многодетных переселят из аварийных домов по соцнорме

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по вариантам предоставления по социальной норме жилья для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами при переселении из аварийного жилищного фонда, информирует РИА Новости.

Новые предложения правительству вместе с расчетами необходимого финансового обеспечения необходимо представить в срок до 1 июня 2019 года и определиться с источниками финансирования.

В настоящий момент льготные категории семей переселяются из расчета "метр в метр".

Помимо этого, поручено рассмотреть вопрос о возможности реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилфонда без ограничения даты признания домов непригодными для проживания в случае досрочного выполнения субъектом Российской Федерации обязательств по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Ранее Путин заявил о том, что российскому строительному комплексу необходимо ежегодно расселять более 2 миллионов квадратных метров аварийного жилья.

Фото: vesti.ru

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