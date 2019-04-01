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Источник Правда.Ру

Военным пенсионерам сделают жилье в Севастополе доступным﻿

Недвижимость

Военным пенсионерам разрешили покупать жилье на стадии начала строительства, когда квадратные метры стоят дешевле, информирует ТАСС. Такое решение приняло правительство города.

Военным пенсионерам сделают жилье в Севастополе доступным﻿. 402061.jpeg

Сообщается, что в Севастополе по президентскому указу от 2 марта 2018 года право на обеспечение жильем имеют российские военные пенсионеры, а также пенсионеры вооруженных сил Украины.

В соответствии с указом 9 июля 2018 года правительство Севастополя приняло постановление, по которому военным пенсионерам предоставляется денежная выплата на приобретение или строительство жилья.

По словам директора департамента капитального строительства города Сергея Смирнова, в настоящее время приняты изменения, касающееся бывших военнослужащих. Теперь они могут покупать жилье на более ранних стадиях строительства. Такое жилье обходится дешевле.

"Мы получаем субсидии в фиксированном размере. Сегодня люди смогут купить жилье подешевле. На стадии котлована стоит на 20-25% дешевле, а может быть и на 30%", — подчеркнул глава ведомства.

Отмечается, что ранее военные пенсионеры были ограничены 70% готовностью объектов.

Фото: rosrealt.ru

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