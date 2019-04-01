Минфин подготовил законопроект, уточняющий минимальные размеры страховых сумм по страхованию жилья, сообщает портал RuBaltic.Ru. Этот показатель составит от 300 до 500 тыс. руб. и будет зависеть от региона.
Отмечается, что минимальный объем обязательств страховщика в каждом регионе будет указан региональными органами власти как единое значение. Или он будет вычисляться по одной формуле в каждом конкретном случае.
Например, субъекты Российской Федерации смогут учесть случаи, когда реальная стоимость погибшего в результате ЧС жилья ниже 500 тыс. руб. Также будут учитываться зоны, где регулярно происходят, в частности, паводки и затопления.
Помимо этого, будут учтены ситуации, когда степень износа жилья до произошедшего ЧС составляла более 60%. Подобный подход позволит учесть значительные различия характеристик жилищного фонда в разных регионах.
Предлагается ввести информационную систему АИС "Жилье", в которой будут храниться данные обо всех договорах страхования жилья от ЧС в России. Через эту систему можно будет приобрести страховой полис, а также получить выплату при страховом случае.
Фото: allremont59.ru
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