Зона половодья может охватить пять тысяч домов Подмосковья

Весеннее половодье может спровоцировать подтопление 112 населенных пунктов в 31 муниципалитете Московской области, пишут "Известия". Более пяти тысяч домов в Подмосковье могут попасть в зону подтопления.

Как прогнозируют службы МЧС, исходя из наихудшего сценария развития событий в этот период времени года и с учетом многолетних наблюдений за климатическими изменениями, в зоны возможного подтопления могут попасть 112 населенных пунктов. Всего могут попасть в зону бедствия 31 муниципальное образование Московской области, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В таком случае подтопленными окажутся около 5 тыс. домов с населением почти 12 тыс. человек, а также 42 участка автомобильных дорог общей протяженностью 28,478 км.

Как сообщалось ранее, число населенных пунктов на территории России, находящихся в зонах затопления, выросло с 6 тысяч до 7,4 тысячи. МЧС объявило штормовое предупреждение на территориях Среднего Урала. В регионе скорость ветра может достигать 25 м/с.

Фото: gazeta.ru

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