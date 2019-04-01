Весеннее половодье может спровоцировать подтопление 112 населенных пунктов в 31 муниципалитете Московской области, пишут "Известия". Более пяти тысяч домов в Подмосковье могут попасть в зону подтопления.
Как прогнозируют службы МЧС, исходя из наихудшего сценария развития событий в этот период времени года и с учетом многолетних наблюдений за климатическими изменениями, в зоны возможного подтопления могут попасть 112 населенных пунктов. Всего могут попасть в зону бедствия 31 муниципальное образование Московской области, говорится в сообщении на сайте ведомства.
В таком случае подтопленными окажутся около 5 тыс. домов с населением почти 12 тыс. человек, а также 42 участка автомобильных дорог общей протяженностью 28,478 км.
Как сообщалось ранее, число населенных пунктов на территории России, находящихся в зонах затопления, выросло с 6 тысяч до 7,4 тысячи. МЧС объявило штормовое предупреждение на территориях Среднего Урала. В регионе скорость ветра может достигать 25 м/с.
Фото: gazeta.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
В период половодья москвичам рекомендуют пользоваться фильтрами для воды
Впервые за 100 лет: Россию ждет крупнейшее половодье
|Автобус с казахскими детьми смыло и засосало в половодье. ВИДЕО
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Власть не может проводить столь радикальные антисоциальные меры без катастрофических последствий для себя, считает эксперт "Правды.Ру".
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
Как поведет себя в отношении националистов Владимир Зеленский, если станет президентом? А они в панике.