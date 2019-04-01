Гастарбайтеры скупают доли квартир в Петербурге﻿

Мигранты активно покупают доли в жилых квартирах Петербурга наравне с гражданами России из других регионов, сообщает «Мойка78». Покупка доли для мигрантов из зарубежья обходится в среднем в 500 тысяч рублей.

Отмечается, что такая тенденция в последние годы прослеживается все очевидней. Наиболее активными покупателями в долевом строительстве стали жители других регионов, которые приезжают в Санкт-Петербург в поисках работы. Чаще всего покупателями становятся жители Дальнего Востока и Сибири или северных городов - Мурманска и Архангельска.

Как отмечают эксперты, покупка доли в квартире для мигрантов из зарубежья обходится в среднем в 500 тысяч рублей. Несмотря на то, что в Росреестре стараются не регистрировать меньше одной четвертой доли жилья, механизм контроля пока не до конца не отработан. Тем более, что для риэлторских агентов мигранты - это хороший шанс заработать побольше денег.

По мнению аналитиков, изменить ситуацию и не заполнять свой дом нелегалами возможно только с помощью ужесточения миграционного учета.

Фото: sobaka.ru

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