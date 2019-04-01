Мигранты активно покупают доли в жилых квартирах Петербурга наравне с гражданами России из других регионов, сообщает «Мойка78». Покупка доли для мигрантов из зарубежья обходится в среднем в 500 тысяч рублей.
Отмечается, что такая тенденция в последние годы прослеживается все очевидней. Наиболее активными покупателями в долевом строительстве стали жители других регионов, которые приезжают в Санкт-Петербург в поисках работы. Чаще всего покупателями становятся жители Дальнего Востока и Сибири или северных городов - Мурманска и Архангельска.
Как отмечают эксперты, покупка доли в квартире для мигрантов из зарубежья обходится в среднем в 500 тысяч рублей. Несмотря на то, что в Росреестре стараются не регистрировать меньше одной четвертой доли жилья, механизм контроля пока не до конца не отработан. Тем более, что для риэлторских агентов мигранты - это хороший шанс заработать побольше денег.
По мнению аналитиков, изменить ситуацию и не заполнять свой дом нелегалами возможно только с помощью ужесточения миграционного учета.
Фото: sobaka.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Ох ты доля, моя доля: как продать часть квартиры
|Закон о "резиновых" квартирах и микродолях могут принять уже весной
|Доля ипотечных сделок в новостройках Новой Москвы начала сокращаться
|Доля "убитых" квартир на "вторичке" Москвы доходит до трети предложения
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Власть не может проводить столь радикальные антисоциальные меры без катастрофических последствий для себя, считает эксперт "Правды.Ру".
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
Как поведет себя в отношении националистов Владимир Зеленский, если станет президентом? А они в панике.