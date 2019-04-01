Россиянам помогут построить частные дома﻿

Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС), пишет "Российская газета". Стартовые предложения по новому механизму поддержки Минстрой предоставит через две недели.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, в предложениях будут отражены те российские регионы, которые первыми примут участие в программе развития индивидуального строительства.

Также будет обозначен перечень мероприятий, направленных на достижение показателей по вводу жилья. Сообщается, что участниками программы также станут кредитные организации, которые разработают пилотные банковские продукты, в том числе ипотечные программы. Помимо этого, будет разработана система субсидирования молодых семей, в том числе на селе.

"Программа должна также включать упрощение процедуры регистрации прав на уже построенные жилые дома", — подчеркнул министр.

Фото: dacha59.ru

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