Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС), пишет "Российская газета". Стартовые предложения по новому механизму поддержки Минстрой предоставит через две недели.
По словам вице-премьера Виталия Мутко, в предложениях будут отражены те российские регионы, которые первыми примут участие в программе развития индивидуального строительства.
Также будет обозначен перечень мероприятий, направленных на достижение показателей по вводу жилья. Сообщается, что участниками программы также станут кредитные организации, которые разработают пилотные банковские продукты, в том числе ипотечные программы. Помимо этого, будет разработана система субсидирования молодых семей, в том числе на селе.
"Программа должна также включать упрощение процедуры регистрации прав на уже построенные жилые дома", — подчеркнул министр.
Фото: dacha59.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Дача на удачу: когда лучше покупать загородный дом
|Стала возможна ипотека на строящийся дом с земельным участком без залога
С наступлением весны каждому водителю нужно обследовать свое авто
Первый построенный по счетам эскроу дом в России заселен в Воронеже
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Власть не может проводить столь радикальные антисоциальные меры без катастрофических последствий для себя, считает эксперт "Правды.Ру".
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
Как поведет себя в отношении националистов Владимир Зеленский, если станет президентом? А они в панике.