Объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости за первый квартал 2019 года увеличился на 30% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 967 миллионов долларов, говорится в исследовании компании JLL. Это является максимумом за последние три года.
Как отмечают эксперты, сектор офисной недвижимости стал лидером в первом квартале 2019 года по объему привлеченных инвестиций. Его доля достигла 38% от общего объема.
Доля Москвы в объеме сделок выросла до 77% с 66% в 2018 году. Доля Северной столицы сохранилась на уровне 23%.
В других регионах по результатам первых трех месяцев 2019 не было закрыто ни одной публичной сделки.
Аналитики прогнозируют, что объем инвестиционных сделок в 2019 году составит 3,5 миллиарда долларов. Но инвесторы по-прежнему осторожны, и после неопределенности 2018 года все еще придерживаются выжидательной позиции.
По данным компании, инвесторов больше всего интересует офисная недвижимость (38% от общего объема), жилая недвижимость (27%) и торговый сектор (22%).
Фото: gazeta.ru
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