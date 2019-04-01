В первом квартале 2019 года цены на российском рынке новостроек выросли, информирует РБК. В среднем по Российской Федерации стоимость квадратного метра увеличилась на два процента. Общий бюджет покупки прибавил три процента.
Самый большой рост стоимости квадратного метра отмечен во Владикавказе (+9%, 39,6 тыс. руб.), Новокузнецке (+8,8%, 42,7 тыс. руб.), Хабаровске и Набережных Челнах (по +7,9%, 73,6 и 55,7 тыс. руб.).
В столичном мегаполисе отмечены самые высокие цены на новое жилье в новостройках — 205 тысяч рублей за среднестатистический "квадрат". Средний чек покупки квартиры в Москве составил 12 миллионов рублей.
В Санкт-Петербурге аналогичные показатели равны 122 тысячам и 7,4 миллиона рублей. В Сочи новая квартира в среднем стоит 6,5 миллиона рублей. "Квадрат" — почти 110 тысяч рублей.
Падение цен в первом квартале отмечалось больше всего в Махачкале (-4,8%, 28,4 тыс. руб.), Кургане (-4%, 40,8 тыс. руб.) и Орле (-3,5%, 37,5 тыс. руб.).
Фото: ysia.ru
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