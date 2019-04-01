Старт продаж второй очереди жилого комплекса "Румянцево-Парк"﻿

Девелоперская компания "Лексион Девелопмент", застройщик жилого комплекса "Румянцево-Парк", который строится в Новой Москве, метро "Саларьево", сообщает о старте продаж квартир и машиномест во второй очереди проекта — доме № 2. Окончание строительства дома № 2 назначено на II квартал 2021 года.

"Румянцево-Парк" — один из первых жилых комплексов бизнес-класса Новой Москвы. Проектом предусмотрено строительство трех монолитных домов переменной этажности от 13 до 22 этажей с индивидуальной архитектурной концепцией, собственной благоустроенной инфраструктурой и объектами социального назначения. С начала старта продаж первой очереди проекта — апреля 2018 года, общестроительная готовность составляет более 40%.

Дом № 2 переменной этажности от 17 до 22 этажей состоит из 8 секций. В доме запроектировано 676 квартир. Общая площадь дома № 2 — 64 717 кв. м, из них жилых помещений — 38 230 кв. м. Высота потолков — 2,95 м. Все квартиры сдаются без отделки. Кроме того, в продажу поступили 263 машиноместа в подземном паркинге стоимостью от 504 тыс. рублей за одно машиноместо.

Минимальная стоимость кв. м на старте продаж дома № 2 составляет 105 тыс. рублей без учета скидок и действующих акций. Минимальный бюджет сделки — 3,6 млн рублей за квартиру. За эту сумму можно приобрести квартиру-студию общей площадью 24,6 кв. метров. Примечательно, что во всех студиях ЖК "Румянцево-Парк" подразумевается наличие двух окон нестандартной площади остекления, что практически не свойственно для площадей данного типа. Высота оконных проемов во всех квартирах жилого комплекса составляет 1,84 м, а ширина достигает 2,71 м.

Квартирография дома № 2 подразумевает наличие более 55% квартир семейного типа. К продаже доступны следующие типы: студии — 38 квартир, однокомнатные квартиры — 262, двухкомнатные квартиры — 158, трехкомнатные квартиры — 176, четырехкомнатные квартиры — 42. Кроме того в проекте запроектированы трехкомнатные квартиры евроформата от 57, 1 до 65,2 кв. м с большой объединенной кухней-гостиной площадью до 25 кв. м. Общая площадь представленных квартир во второй очереди "Румянцево-Парк" составляет от 24,6 до 104,4 кв. м.

Алексей Лухтан, директор по маркетингу и продажам компании Lexion Development отмечает: "На старте продаж первой очереди проекта, минимальная стоимость кв. м составляла 102 тыс. рублей. С апреля 2018 года рост цены кв. м в доме № 1 — за год составил в среднем 21% и это не предел. Некоторые квартиры в жилом комплексе подорожали более чем на 32%, что говорит о высокой популярности проекта среди целевой аудитории".

На территории жилого комплекса жителям доступен собственный ландшафтный парк площадью более 2 га, благоустроенные внутренние дворы с детскими и спортивными площадками от известного немецкого производителя компании Richter, премиальная отделка входных групп и приквартирных холлов от студии DBA group, закрытая охраняемая территория, двор "без машин", собственная социальная инфраструктура — школа со стадионом на 1000 мест и два детских сада на 200 мест каждый, развитая коммерческая инфраструктура.

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