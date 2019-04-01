По итогам первого квартала 2019 года объем ввода торговых центров в России сохранился на рекордно низком уровне, который был зафиксирован в прошлом году, пишет "Коммерсант". В Москве не было сдано ни одного объекта.
Как отмечают эксперты, оптимистичные прогнозы участников рынка о росте динамики строительства коммерческой недвижимости пока не оправдываются. С января по март 2019 года в России введено всего 79,3 тыс. кв. м торговой недвижимости.
Этот показатель сопоставим с аналогичной ситуацией прошлого года, когда было введено 72 тыс. кв. м. Он оказался худшим в истории российского рынка торговой недвижимости.
В столичном мегаполисе по итогам первого квартала не было введено ни одного торгового центра. Такого результата не было даже в прошлом году, когда в столице открылся один небольшой объект.
По прогнозам аналитиков, итоги 2019 года будут лучше, чем нынешняя ситуация. Объем ввода качественных торговых центров в Москве составит около 300 тыс. кв. м. Это в три раза больше, чем в 2018 году.
Фото: yandex.kz
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