Аренда квартир в регионах начала дорожать﻿

Снижение доступности жилья и падение реальных доходов населения вынуждает многих россиян откладывать покупку собственной квартиры, пишет "Коммерсант". Спрос на долгосрочную аренду и ее стоимость начал увеличиваться во всех крупных городах страны.

Как отмечают эксперты, средний чек ежемесячной аренды однокомнатной квартиры в России в марте достиг 15,9 тыс. рублей. Это на 4,6% больше аналогичного показателя прошлого года.

Что касается столичного мегаполиса, то здесь в марте аренда однокомнатной квартиры стоила 35,8 тыс. руб. в месяц. За "двушку" в среднем просят 51,1 тыс. руб. в месяц. Это больше на 10% и 12% соответственно по сравнению с показателями прошлого года.

Похожая ситуация сложилась в Санкт-Петербурге. В настоящее время арендовать однокомнатную квартиру в городе на Неве можно в среднем за 23,74 тыс. рублей. Это на 9,4% дороже, чем год назад. Питерская "двушка" обойдется в среднем в 44,3 тыс. руб. в месяц. Это на 12,4% дороже прошлогоднего показателя.

По данным экспертов, среди крупных региональных центров наиболее заметную динамику стоимости демонстрирует Казань. Там однокомнатные квартиры сдаются в среднем за 16 тыс. руб. в месяц (+9,7%). В Красноярске аналогичное жилье предлагается за 13,97 тыс. руб. в месяц (+8,4%).

Фото: kuban.kp.ru

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