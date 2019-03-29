Первый построенный по счетам эксроу дом в России заселен в Воронеже﻿﻿

В микрорайоне Шилово города Воронежа состоялась торжественная церемония заселения первого в России жилого дома, построенного с использованием счетов эскроу, сообщает ТАСС.
Это первый дом в Российской Федерации, построенный в рамках нового законодательства. Продажа квартир в нем осуществлялась через счета эскроу.
Отмечается, что этот механизм обеспечивает безопасность средств дольщиков от возможных проблем, связанных с задержкой сдачи новостройки.
Выступающие на торжественной церемонии подчеркнули, что новый порядок строительства домов в Российской Федерации реальный, живой. И он работает.
Появилась уверенность, что в будущем тех проблем, которые существовали ранее в разных регионах с обманутыми дольщиками, уже не будет.
Сейчас строительная отрасль проходит процесс масштабного реформирования. Застройщики теперь не смогут расходовать деньги дольщиков на строительство жилья.
Фото: vrn.vestipk.ru
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