Мутко не стал делать для Москвы исключение по продажам жилья без счетов эксроу

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко отклонил предложение Минстроя снизить критерии строительной готовности домов программы реновации в столице, влияющие на возможность их достройки без перехода на счета эксроу, информирует "Интерфакс".

По итогам совещания по вопросам критериев строительной готовности жилых проектов при переходе на счета эксроу Мутко предложил учитывать региональные особенности в отдельном соглашении.

Как сообщалось ранее, Минстрой подготовил критерии для определения застройщиков, которым разрешат достроить жилье без перехода на схему финансирования с применением счетов эксроу. Общее количество заключенных договоров долевого участия в проекте должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений. При этом степень готовности проекта должна составлять не менее 30 процентов.

Также в документе прописаны исключения для застройщиков, которые достраивают проблемные объекты обманутых дольщиков. А также для девелоперов, которые занимаются строительством социальной инфраструктуры и комплексным освоением территорий.

Фото: pikabu.ru

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