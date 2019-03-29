Льготникам Петербурга закупят квартиры на 805 млн рублей﻿

Власти Петербурга объявили конкурс на приобретение квартир в государственную собственность путем участия города в долевом строительстве многоквартирных домов, пишет "Коммерсант".

Сообщается, что жилье будет впоследствии предоставлено льготным категориям граждан. Максимальная цена контракта на приобретение квартир составляет 804,983 млн рублей.

Согласно документам, квартиры должны быть трехкомнатными площадью от 72 до 81 м. Общая площадь планируемого к приобретению жилья составляет около 10 тыс. кв. м. Всего будет приобретено 136 трехкомнатных квартир.

Отмечается, что жилье должно располагаться в домах, которые введут в эксплуатацию до конца текущего года. Результаты торгов будут оглашены в конце марта.

Как сообщалось ранее, в прошлом году на приобретение жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, власти Петербурга в общей сложности планировали выделить 9 млрд руб.

Фото: sanktpeterburg.bezformata.com

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