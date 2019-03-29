Вывозить отсортированные отходы будут бесплатно﻿

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что бытовые отходы, которые граждане будут сортировать сами, должны вывозиться из домов бесплатно, информирует "Интерфакс".

По словам премьер-министра, есть мусор, который можно подвергнуть вторичной переработке. Оператор на этом имеет возможность заработать. За отсортированный гражданами мусор брать деньги неправильно. Этот мусор оператор должен забирать бесплатно.

"Как это и происходит в странах с современной системой переработки. Это надо будет внедрить", — подчеркнул глава кабмина.

Дмитрий Медведев также сообщил, что в настоящее время внедряются системы учета, которые будут позволять измерять объемы бытового мусора от каждого жилого дома. Как отметил премьер-министр, внедрить двойную систему контроля за производством и вывозом мусора с учетом масштабов страны будет достаточно сложно. Однако сделать это необходимо.

Глава правительства также отметил, что необходимо рассмотреть введение законодательного отказа от пластиковой посуды.

Фото: daypic.ru

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