Старинную изразцовую печь в стиле модерн нашли московские реставраторы﻿﻿

В ходе реставрации дома в Сеченовском переулке специалисты обнаружили печь, облицовка которой выполнена изразцами в стиле модерн, информирует сайт мэра Москвы. Удивительная находка была скрыта за листами гипсокартона.

Сообщается, что весной прошлого года Мосгорнаследие согласовало проект реставрации данного памятника архитектуры. Специалисты начали с укрепления фундамента и расчистки стен. На днях под одним из гипсокартонных коробов в мезонине здания была найдена старинная печь. Ее часть оказалась облицованной изразцами с растительным орнаментом в силе модерн.

Как отметили в Департаменте культурного наследия, в связи с находкой будет корректироваться проект реставрации, чтобы вернуть печи и изразцам исконный вид.

Выяснилось, что печь состоит из двух частей. Верхняя выложена выкрашенными светло-коричневой краской модерновыми изразцами. В нижней части располагалось зеркало.

Главный дом городской усадьбы в Сеченовском переулке бы построен в начале 19-го века. По документам числился за супругой архитектора Константина Терского.

Фото: realty.ria.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Доходный дом с магазинами на Кузнецком объявили памятником архитектуры

Дом Нирнзее с жар-птицами на Тверской-Ямской объявлен памятником архитектуры

Необычный детсад с фигурами слонов стал историческим памятником