В ходе реставрации дома в Сеченовском переулке специалисты обнаружили печь, облицовка которой выполнена изразцами в стиле модерн, информирует сайт мэра Москвы. Удивительная находка была скрыта за листами гипсокартона.
Сообщается, что весной прошлого года Мосгорнаследие согласовало проект реставрации данного памятника архитектуры. Специалисты начали с укрепления фундамента и расчистки стен. На днях под одним из гипсокартонных коробов в мезонине здания была найдена старинная печь. Ее часть оказалась облицованной изразцами с растительным орнаментом в силе модерн.
Как отметили в Департаменте культурного наследия, в связи с находкой будет корректироваться проект реставрации, чтобы вернуть печи и изразцам исконный вид.
Выяснилось, что печь состоит из двух частей. Верхняя выложена выкрашенными светло-коричневой краской модерновыми изразцами. В нижней части располагалось зеркало.
Главный дом городской усадьбы в Сеченовском переулке бы построен в начале 19-го века. По документам числился за супругой архитектора Константина Терского.
Фото: realty.ria.ru
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