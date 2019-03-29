На смену долевому строительство придет ипотека — Медведев﻿

Долевое строительство — не самый эффективный способ приобретения доступного жилья. В ближайшем будущем ему на смену придет ипотека, пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление премьер-министра Дмитрия Медведева.

По словам главы кабмина, на будущее принято решение в принципе уходить от схемы долевого строительства и приходить к нормальному ипотечному кредитованию. "Я думаю, это перспектива ближайших трех-пяти лет", — подчеркнул глава правительства.

Отмечается, что в настоящее время в России порядка двух тысяч недостроенных домов. При этом затронуты интересы — по максимальным оценкам — около 200 тысяч семей.

"Ипотечная система, как минимум, не создает тех проблем, которые создаются при долевом строительстве", — заявил премьер-министр.

Напомним, что с 1 июля этого года начнет действовать новая система финансирования долевого жилищного строительства. Средства дольщиков будут храниться на счетах эксроу. Застройщики смогут их получить только после сдачи новостройки. Само строительство будет вестись на банковский кредит.

Фото: kp.ru

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