Сибирь стала лидером программы "Умный город"﻿

Железногорск, Красноярск, Зеленогорск Красноярский края, а также Междуреченск (Кемеровская область) вошли в число участников проекта "Умный город", информирует РИА Недвижимость.

Сообщается, что соглашения о реализации проекта в этих городах подписали на Красноярском экономическом форуме.

Программа "Умный город" нацелена на внедрение в российские города "умных" систем ЖКХ, комфортной и безопасной городской среды. А также создание цифровизации и инновационной инфраструктуры в регионах.

Как отметил глава Минстроя Владимир Якушев, в марте в Калуге были подписаны первые соглашения с городами-пилотами. В настоящее время к их числу присоединились сибирские города. При этом учитывалась специфика каждого города.

"Так, например, в Железногорске и Зеленогорске активно развиваются ядерные технологии. Очень важно, чтобы эти города стали конкурентоспособными, комфортными и безопасными для жителей", — подчеркнул министр.

Фото: vseon. com

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