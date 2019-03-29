Более половины коммерческой недвижимости в Российской Федерации, занятой креативными общественными пространствами, расположено в столице, информирует ТАСС. На Москву приходится 974 тыс. кв.м таких пространств.
Как отмечают эксперты, в России в настоящее время насчитывается 1 млн 647 тыс. кв.м креативных кластеров. Из них в столичном мегаполисе располагается 974 тыс. кв.м. Это примерено 60% от их общего числа.
Общественные креативные кластеры, как правило, объединяют офисы, коворкинги, шоу-румы, кафе и галереи. Их резидентами являются творческие арендаторы — дизайн-студии, продюсерские компании, архитектурные бюро, мастерские, рекламные агентства. А также издательства и детские студии.
Отмечается, что креативные кластеры создаются в основном на месте заводских помещений и бывших промышленных зон. К примеру, дизайн-завод "Флакон" появился на месте бывшего стекольного завода Фредерика Дютфуа (впоследствии Калинина). Этот завод с середины ХIX века выпускал флаконы для духов.
По прогнозам аналитиков, из-за уплотнения городов тренд на использование бывших промышленных территорий для творческих проектов будет только нарастать.
Фото: where.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
"Ленфильм" снимет фильм про хипстера на войне
|Хипстеры предпочитают скупать кофейни, смузи-бары и барбершопы
Хипстерский "Макдоналдс" открылся в Сиднее
|На смену хипстерам идут твистеры
В ответ на американское давление на "Северный поток - 2" Германия объяснила, в каком случае она предпочтет американский СПГ российскому трубопроводному газу.
Дональд Трамп встретился в Белом доме с супругой Хуана Гуайдо и призвал Россию встать на сторону самопровозглашенного президента Венесуэлы.
Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.
Выборы президента на Украине 31 марта ставят для российской власти вопрос — признавать или не признавать их итоги, сказал "Правде.Ру" эксперт.