Половина "хипстерских" пространств России расположено в Москве﻿

Более половины коммерческой недвижимости в Российской Федерации, занятой креативными общественными пространствами, расположено в столице, информирует ТАСС. На Москву приходится 974 тыс. кв.м таких пространств.

Как отмечают эксперты, в России в настоящее время насчитывается 1 млн 647 тыс. кв.м креативных кластеров. Из них в столичном мегаполисе располагается 974 тыс. кв.м. Это примерено 60% от их общего числа.

Общественные креативные кластеры, как правило, объединяют офисы, коворкинги, шоу-румы, кафе и галереи. Их резидентами являются творческие арендаторы — дизайн-студии, продюсерские компании, архитектурные бюро, мастерские, рекламные агентства. А также издательства и детские студии.

Отмечается, что креативные кластеры создаются в основном на месте заводских помещений и бывших промышленных зон. К примеру, дизайн-завод "Флакон" появился на месте бывшего стекольного завода Фредерика Дютфуа (впоследствии Калинина). Этот завод с середины ХIX века выпускал флаконы для духов.

По прогнозам аналитиков, из-за уплотнения городов тренд на использование бывших промышленных территорий для творческих проектов будет только нарастать.

Фото: where.ru

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