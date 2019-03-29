Фряновскую мануфактуру выставили на торги по программе "метр за рубль"﻿

Здание Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Г. В. и М. В. Залогиных XVIII-XIX веков выставили на торги по льготной программе "1 рубль за 1 квадратный метр", информирует РИА Недвижимость.

Одноэтажное здание площадью 1 007,4 квадратного метра носит статус объекта культурного наследия. Оно расположено на Воронцовской улице в Таганском районе столицы.

Начальный размер годовой аренды составляет 8,5 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 мая. Аукцион назначен на 23 мая.

По условиям программы льготной аренды на период проектирования и проведения работ по приспособлению объекта под гостиничную функцию победитель торгов должен будет уплачивать рыночную арендную плату, определенную по результатам аукциона. На аукцион по программе "1 рубль за 1 квадратный метр" выставляется право 49-летней арены здания.

По этой программе в Москве восстановлено уже 15 памятников архитектуры. Еще 10 находятся на реставрации. Обязательное условие включения зданий в программу — их аварийное состояние.

Отмечается, что проектная документация согласовывается с Мосгорнаследием. Реставрационные работы проводятся только по выданным разрешениям ведомства. Специалисты контролируют работы, которые выполняются реставраторами, аттестованными Минкультом.

Фото: realty.rbc.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Пляжный дом в Австралии впервые в мире продадут на криптовалютном аукционе

Одну из квартир экс-замминистра финансов Московской области продадут с аукциона

Помещения санатория в Гурзуфе выставлены на продажу с аукциона

Власти Петербурга объявили аукцион на закупку квартир для сирот﻿