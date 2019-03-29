Здание Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Г. В. и М. В. Залогиных XVIII-XIX веков выставили на торги по льготной программе "1 рубль за 1 квадратный метр", информирует РИА Недвижимость.
Одноэтажное здание площадью 1 007,4 квадратного метра носит статус объекта культурного наследия. Оно расположено на Воронцовской улице в Таганском районе столицы.
Начальный размер годовой аренды составляет 8,5 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 мая. Аукцион назначен на 23 мая.
По условиям программы льготной аренды на период проектирования и проведения работ по приспособлению объекта под гостиничную функцию победитель торгов должен будет уплачивать рыночную арендную плату, определенную по результатам аукциона. На аукцион по программе "1 рубль за 1 квадратный метр" выставляется право 49-летней арены здания.
По этой программе в Москве восстановлено уже 15 памятников архитектуры. Еще 10 находятся на реставрации. Обязательное условие включения зданий в программу — их аварийное состояние.
Отмечается, что проектная документация согласовывается с Мосгорнаследием. Реставрационные работы проводятся только по выданным разрешениям ведомства. Специалисты контролируют работы, которые выполняются реставраторами, аттестованными Минкультом.
Фото: realty.rbc.ru
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