Доходность долей в Петербурге составляет 100%, информирует ДОЛИ. ру. Подобный тип недвижимости приобретают для достижения разных целей: для инвестиций, для проживания или для прописки.
Как отмечают эксперты, в основном доли в квартирах Северной столицы покупают семьи трудовых мигрантов, чтобы получить прописку и взять ипотеку. Как правило они уже снимают жилье и не обращают внимания на объекты для проживания.
Самый большой поток покупателей долей приезжает с Дальнего Востока, Сибири и из ближайших северных регионов — Мурманска и Архангельска. Средний чек покупки квартирной доли составляет 200 тыс. рублей.
Еще одна категория — мигранты из других стран. Большой спрос этой группы обусловлен тем, что после получения ВНЖ они имеют семь дней на регистрацию. Как раз для решения этой задачи и приобретаются доли в питерских квартирах.
Такие покупатели в основном рассматривают предложения для постоянного проживания. Стоимость покупки таких лотов в городе начинается от 500 тысяч рублей.
Инвесторы также интересуются долями. Но они ищут те доли, где есть возможность выделить комнату по решению суда. А дальше договориться с сособственником о продаже всей квартиры или выкупить доли остальных владельцев, отмечают эксперты.
Фото: gazeta.ru
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