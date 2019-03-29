Максимальная аренда элитного жилья подешевела до 550 тыс. рублей в месяц﻿

Максимальная ставка на рынке аренды жилья в Москве в марте 2019 года снизилась до 550 тыс. рублей против 800 тыс. в феврале, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость".

Как отмечают эксперты, в марте рейтинг максимальной столичной аренды возглавила 4-комнатная квартира площадью 200 кв. м в современном кирпичном доме в Б. Тишинском переулке.

Второе место со ставкой в 500 тыс. рублей в месяц заняла квартира в элитном особняке в Коробейниковом переулке. В арендном жилье площадью 220 "квадратов" есть просторная лоджия, четыре смежно-изолированные комнаты и три ванные.

Третью позицию занимает видовая квартира стоимостью 450 тыс. рублей в месяц. Трехкомнатная квартира-студия площадью 141 кв. м находится в монолитно-кирпичном доме в М. Каковинском переулке.

На четвертом месте стоит лот стоимостью 400 тыс. рублей и площадью 138 кв. м. Квартира находится в ЖК "Дом на Покровском бульваре" в Казарменном переулке.

На пятом месте мартовского рейтинга - предложение за 360 тыс. рублей. Столько стоит аренда трехуровневого шестикомнатного пентхауса общей площадью 501 кв. м. в ЖК бизнес-класса "Две башни" на ул. Маршала Бирюзова.

Фото: archrevue.ru

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