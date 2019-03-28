В офисах саентологов Москвы и Петербурга прошли обыски по делу о дольщиках

Обыски по уголовному делу о хищении средств у участников долевого строительства жилья были проведены в офисах саентологической церкви в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, информирует "Интерфакс".

В частности, в северной столице оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в июне 2017 года. По предварительным данным, обманутыми оказались свыше 400 участников долевого строительства во Всеволожском районе Ленобласти. Общая сумма похищенных денежных средств составила 800 млн рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия прошли также офисах саентологической церкви в Москве и Подмосковье.

Напомним, что в ноябре 2018 года суд в Санкт-Петербурге признал одну из адептов саентологической церкви виновной в мошенничестве в особо крупных размерах.

По уголовному делу о хищении средств дольщиков были вынесены два приговора в отношении Екатерины Заборских, председателя правления потребительских обществ "Олимп", "Вилла Валлей", ЖСК "Троицкая гора" и "Суздальский дворик". В двух делах речь шла о хищении около 160 млн рублей. Часть средств она передавала саентологической церкви, последователем которой является.

Фото: trud.ru

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