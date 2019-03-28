Качество городского пространства определяет выбор места жительства молодежи — эксперты

Российские горожане, особенно молодые люди, при смене места жительства обращают внимание на качество городской среды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления участников Красноярского экономического форума.

Как отмечают эксперты, именно эти категории влияют на отток населения из малых городов в большие. Остановить этот процесс можно путем реализации городских программ сбалансированного развития.

По словам замдиректора ИРИиГП НИУ ВШЭ Евгения Плисецкого, в отсутствие каких-то стратегических документов происходит сплошная застройка городов многоэтажными многоквартирными домами. Застраивается периферия. В частности, она слабо обеспечена парковками.

Как отмечают аналитики, проблемой становится бессистемное строительство жилья. Непродуманная инфраструктура и экономия на проекте влекут за собой ситуацию, когда город получает район, который непригоден для жизни. В итоге этот город становится малопривлекателен. Вот почему такое огромное количество молодежи покидает малые города России, подчеркнули участники форума.

Фото: sibdom.ru

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