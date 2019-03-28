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Знаменитую "Дачу Гаусвальд" в Петербурге восстановят к лету﻿

Недвижимость

Петербургские реставраторы завершают работы по восстановлению уникального памятника деревянного зодчества на Каменном острове. Это знаменитая "Дача Гаусвальд", информирует "Интерфакс". Телезрители знают этот особняк как дом Ирен Адлер из фильма о Шерлоке Холмсе.

Знаменитую "Дачу Гаусвальд" в Петербурге восстановят к лету﻿. 401765.jpeg

Сообщается, что реставрационные работы начались в августе 2017 года. Они ведутся за счет собственника объекта. Для восполнения утраченных элементов, в том числе трех сгнивших нижних венцов сруба, подрядчик закупал для разборки исторические избы в Северо-Западном регионе.

В городской администрации подтвердили, что основной объем работ по восстановлению особняка планируется завершить к лету. Ввести объект в эксплуатацию  должны в декабре текущего года.

Известно, что здание из дерева и камня, известное как "Дача Гаусвальд" или "Особняк Гаусвальда". Дом был построен в стиле модерн на 2-й Березовой аллее Каменного острова в 1898 году. Заказ архитекторам Владимиру Чагину и Василию Шене сделал петербургский булочник Гаусвальд. Дача предназначалась его жене. Отсюда и различие в наименовании по родам.

Сразу после революции здание было отдано колонии для трудных подростков. Потом здесь разместился профилакторий Металлического завода.

Фото: protect812. com

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