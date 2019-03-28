Туристам запретили жарить шашлыки в музеях-заповедниках

Россияне не смогут купаться и жарить шашлыки на водоёмах, расположенных в границах музеев-заповедников, пишет "Парламентская газета". 28 марта вступил в силу закон, который поможет защитить водные памятники природы от бездумного использования.

Разработкой законодательной новеллы занималась группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Поправки в Водный кодекс, а также в Закон "О музейном фонде", уточняют правила доступа россиян к береговым линиям рек, озёрам и другим водоёмам на территории музеев-заповедников.

Отмечается, что в настоящее время в России 12 музеев-заповедников имеют доступ к водной территории. Причем у всех были похожие проблемы с охраной водоёмов.

По мнению законотворцев, бесконтрольный доступ граждан к заповедным водным объектам создаёт угрозу сохранности природных памятников и мешает проводить там экскурсии.

Примечательно, что до настоящего времени российский Водный кодекс предоставлял гражданам право использовать их для личных и бытовых нужд.

Отныне ловить рыбу в таких водоёмах позволят только местным жителям. Для туристов установят другие правила. В частности, им могут запретить купаться или причаливать на лодках к берегу.

Фото: e1. ru

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