Дачной "амнистией" воспользовались 1,1 млн собственников московского региона

Упрощенный порядок "дачной амнистии" за все время его действия с 2006 горда применялся в Подмосковье почти 1,1 млн раз, информирует "Интерфакс" со ссылкой на данные областного Росреестра.

Больше всего прав в рамках "дачной амнистии" было зарегистрировано в 2010 году — 196 тысяч. В 2013 году было зарегистрировано 56,1 тысячи, в 2015 году — 33,6 тысячи, в 2017 — 14,6 тысячи прав.

В прошлом году, а также начале 2019 года было зарегистрировано всего 2,9 тысячи прав.

Напомним, что с первого января 2019 года вступил в силу 217-ФЗ. Он предполагает возможность регистрации садоводов в своих домах и строительства жилого дома на садовом участке в уведомительном порядке.

После завершения строительства владелец дома в течение месяца направляет в органы местного самоуправления уведомление об окончании строительства. К нему прикладывает квитанцию об уплате пошлины за регистрацию права собственности. Для физических лиц это 350 рублей. А также технический план построенного объекта. Этот план подготавливается кадастровым инженером.

Что касается хозяйственных построек, гаражей и подсобных сооружений процедура не изменилась. Для них получение уведомлений или разрешений по-прежнему не требуется.

Фото: finance. rambler.ru

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