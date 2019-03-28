Быстрее всего на "двушку" могут накопить жители Магнитогорска

Быстрее всего на двухкомнатную квартиру может накопить семья в Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Мурманске, сообщает портал Вести.ру.

По данным экспертов, если откладывать на приобретение жилья сумму, равную среднемесячной зарплате, то меньше чем за 4 года в Магнитогорске можно собрать сумму, необходимую на покупку двухкомнатной квартиры.

Также за довольно короткий срок семья может накопить на "двушку" в Нижнем Тагиле и Мурманске.

Отмечается, что в большинстве российских городов накопить на двухкомнатную квартиру в среднем можно за 8 лет.

Также в десятку лидеров с лучшим соотношением стоимости "двушек" и доходов попали Новокузнецк, Нижневартовск, Череповец, Челябинск, Тюмень, Стерлитамак и Сургут. Необходимую сумму здесь можно собрать в среднем за пять лет.

Дольше всего на двухкомнатную квартиру придется копить семье в Севастополе и Сочи. Соответственно за 15 и 17,5 лет.

А чтобы собрать необходимую сумму для покупки двухкомнатной квартиры в Москве, потребуется почти 14 лет. Причем если брать зарплату в размере 80-ти тысяч рублей в месяц.

Фото: otzovik74. ru

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