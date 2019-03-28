Доля низколиквидных квартир на рынке новостроек столичного региона за два года выросла с 8% до 20%, половина такого жилья находится в старой Москве, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость.
Четверть малоликвидных квартир приходится на ТиНАО. Примерно только же — в Подмосковье. Причем чаще других непопулярными у покупателей оказываются квартиры в жилых комплексах высокобюджетного сегмента.
Отмечается, что в отдельных проектах бизнес-класса количество низколиквидных лотов превышает 60%. Они могут продаваться по 5-7 лет.
По мнению аналитиков, есть целый ряд причин, по которым жилье оказывается низколиквидным. В частности, оно может находиться в проекте с непродуманной квартирографией или с неудачной локацией.
Чтобы повысить привлекательность непопулярных объектов, застройщики зачастую делают в них ремонт, переводя их тем самым в категорию "с отделкой".
Сейчас к низколиквидному жилью можно отнести 20% квартир на рынке новостроек Московского региона. Весной 2018-го данный показатель составлял 12%. Два года назад — всего 8%.
Фото:xn----ctbfdhlbb1ahbdu6bp4neq.xn--p1ai
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