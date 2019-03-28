На смену европейским инвесторам в Россию пришли азиатские - эксперты

Присоединение Крыма к России в 2014 году заметно изменило рынок коммерческой недвижимости, информирует РБК. За прошедшие пять лет объемы нового строительства сократились, а на смену европейским инвесторам пришли азиатские.

По мнению аналитиков, главным фактором изменений стала потеря доступа к иностранным капиталам и ослабление курса национальной валюты. Это заставило российский рынок коммерческой недвижимости перейти на национальную валюту.

Поданных экспертов, с 2014 года доля классических европейских инвесторов снизилась до минимальных значений. На им смену пришли азиатские игроки. Уход западных компаний с российского рынка привел к заметному его сокращению - до $20-22 млрд. Это в полтора раза меньше, чем объем лондонского рынка.

В настоящее время формируется отложенный спрос. Именно он и приведет к появлению новых инвесторов. Их доля в ближайшие годы будет расти ежегодно на 20-30%, прогнозируют аналитики.

Фото: rusbalkan.com

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