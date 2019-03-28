Стала возможна ипотека на строящийся дом с земельным участком без залога

Банк ДОМ. РФ запускает ипотечный продукт на покупку готового или строящегося дома с земельным участком, информирует "Интерфакс-Недвижимость".

По программе "Приобретение жилого дома" банк предоставляет ипотечный кредит от 12,5% годовых. Срок кредита — от 3 до 30 лет. Заемщик с первоначальным взносом 40% может привлечь от 500 тыс. до 30 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В других регионах — до 10 млн рублей.

Помимо этого, программа кредитования жилых домов с участками может быть оформлена совместно с некоторыми дополнительными опциями. Такими, как "Справка о доходах по форме кредитора", "Легкая ипотека", "Ставка ниже".

Такая возможность может быть интересна людям, которые рассматривают вариант постоянного проживания в загородном доме с развитой инфраструктурой.

Как отмечают эксперты, из вводимого ежегодно объема жилья около половины приходится на индивидуальные жилые дома.

По оценкам аналитиков, выдача ипотеки для приобретения или строительства дома составляет около 1% от общего количества выдаваемых кредитов.

Фото: rosgranitsa. ru

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