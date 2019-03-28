Банкам ограничат прибыль от кредитов на долевое строительство﻿

В Российской Федерации предлагают ограничить прибыль банков от кредитов на долевое строительство для того, чтобы не допустить роста цен в новостройках, пишет "Парламентская газета". Законопроект внесен в Госдуму для утверждения.

Законодательную новеллу разработала группа от "Справедливой России". Предлагается внести изменения в закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов".

Как отмечается в документе, с 1 июля 2019 года вступают в силу изменения, согласно которым участники долевого строительства обязаны зачислять средства на специальные счета эскроу. Авторы законопроекта убеждены, что это может привести к подорожанию жилья в новостройках.

Чтобы этого не допустить, законотворцы предлагают ввести механизм ограничения прибыли банков, которые выдают застройщикам кредиты. Ставку целевого кредита в годовых процентах предлагают уравнять с ключевой ставкой Центробанка плюс 1%. Таким образом, по мнению депутатов, будет усилен контроль за долевым строительством.

Фото: pnp.ru

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