Грядущий запрет на работу хостелов в жилых домах вынуждает их владельцев продавать бизнес, пишет «Коммерсант». Количество предлагаемых к реализации объектов в России за год выросло на 19%.
Большую часть предложения обеспечил Санкт-Петербург. В жилых домах города на Неве находится 76% действующих хостелов.
Как отмечают эксперты, выход из бизнеса не всегда выгоден. Продать такой объект сейчас можно не по цене работающего отеля, а только обычной квартиры.
Средний чек предлагаемого объекта за год снизилась на 13%, до 4 млн рублей. Впрочем, разброс цен при этом варьируется от 200 тыс. до 25 млн руб.
Аналитики объясняют динамику предложения и стоимости хостелов будущими изменениями законодательства и ограничениями в работе мини-гостиниц в жилье.
Как сообщалось ранее, в 2018 году в России открылись 530 новых объектов. Это на 83% больше, чем годом ранее. Привлекательность формата для инвесторов была обусловлена низкой стоимостью на этапе вхождения в бизнес. И, главное, рентабельностью в 30-40%.
Фото: life.ru
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