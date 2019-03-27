В Италии пройдет аукцион по продаже дома стоимостью €250 тыс., расположенного в Национальном парке Гран-Сассо в Абруццо, информирует РБК. Стать счастливым владельцем недвижимости сможет любой желающий, купив лотерейный билет стоимостью €59.
Сообщается, что аукцион пройдет в октябре этого года. Британец Джейми Эббот решился на необычную продажу из-за неблагоприятной ситуации на рынке недвижимости Италии. Он решил создать 6 тыс. билетов. В итоге по состоянию на 26 марта все они были проданы.
Отмечается, что в доме площадью 120 кв. м изогнутые кирпичными потолки, каменная лестница, украшенная виноградной лозой. В доме три спальни, две ванные комнаты и открытая терраса.
Кроме дома победитель лотереи получит оплаченный перелет из любой точки Старого Света. Занявший второе место получит €11,7 тысяч. И ещё пятеро — корзину с едой и вином из Абруццо.
Подобный аукцион ранее прошел во Франции. Там шато стоимостью стоимостью €1,7 млн разыграли в лотерею за €10.
Фото: digifoodstock/TASS
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