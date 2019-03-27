Петроградский районный суд Петербурга обязал хозяина квартиры, из-за капремонта которой произошло разрушение перекрытий дома на Каменноостровском проспекте, выплатить жилищному агентству около 56 миллионов рублей, пишет "Российская газета".
Сообщается, что в результате незаконной перепланировки в доме №57 по Каменноостровскому проспекту обрушилось несколько квартир.
По решению суда, владелец квартиры, который инициировал перепланировку, приговорен к двум годам ограничения свободы. Также в течение этого срока ему запрещено заниматься строительством и квартирным ремонтом.
Летом 2017 года в результате нарушения правил безопасности при капремонте одной из квартир произошло частичное обрушение несущей колонны здания. Это привело к деформации межэтажных перекрытий четырех этажей дома. Несколько квартир пришли в состояние, непригодное для проживания.
По решению суда гражданин Свиридов признан виновным по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". На его имущество наложен арест.
Фото: severpost.ru
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